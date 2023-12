«Un giorno nella vita di Abed Salama» dopo il 7 ottobre

Su Jewish Currents un’intervista a Nathan Thrall, autore di Un giorno nella vita di Abed Salama, anatomia tragedia.

Il libro racconta il vivere quotidiano dei palestinesi nei territori occupati. Il libro e l’intervista sono precedenti all’attacco del 7 ottobre di Hamas.

NT: La forza trainante del libro è stata il fatto che le persone prestano attenzione a Israele/Palestina solo quando c’è qualcosa come una guerra a Gaza e tutto il mondo chiede il ripristino della calma. Ma qual è la “calma” che chiedono? È la calma che viene descritta in questo libro: una situazione di violenza e oppressione quotidiana, una realtà in cui ebrei e palestinesi vivono in modo totalmente separato e fortemente diseguale. Questa è la calma che esisteva prima della guerra a Gaza e che esisterà anche dopo.

In quanto ebreo americano, Thrall ritiene di essere privilegiato e di avere un’«obbligo speciale» nel raccontare la situazione in Cisgiordania e Gaza.

NT: Credo che la maggior parte delle scuole avrebbe ceduto alle pressioni. Avrebbero cancellato il corso, o cambiato il professore, il titolo, il piano di studi, avrebbero inserito un secondo insegnante come bilanciamento. Sono tutte cose che vari gruppi chiedevano, e Bard non ha fatto nulla di tutto ciò. Per questo è difficile dare consigli ai docenti che sanno che la loro amministrazione se ne laverà le mani. Inoltre, una cosa è che un ebreo americano sia elencato su Stopantisemitism.org come “Antisemita della settimana”. Un’altra cosa è che un membro di facoltà arabo-americano o palestinese-americano venga inserito in quel sito web e sia sottoposto a questo tipo di campagna. Di conseguenza, credo che i docenti ebrei americani abbiano l’obbligo speciale di essere in prima linea nel portare avanti questo tipo di corsi, perché sono protetti in misura molto maggiore.