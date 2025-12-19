Secondo un’organizzazione appoggiata dall’ONU le cose sono migliorate con il cessate il fuoco, ma le consegne di cibo restano largamente insufficienti
Continua a leggere: A Gaza non c’è più la carestia, ma la situazione è ancora critica
Fonte: il Post
A Gaza non c’è più la carestia, ma la situazione è ancora critica
19 Dic 2025 • 0 commenti
Secondo un’organizzazione appoggiata dall’ONU le cose sono migliorate con il cessate il fuoco, ma le consegne di cibo restano largamente insufficienti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.