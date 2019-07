A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,7 per cento, secondo gli ultimi dati di ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato, il più basso dal gennaio del 2012, è in calo dello 0,1 per cento

Continua a leggere: A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,7 per cento, in calo dello 0,1 per cento rispetto a maggio

Fonte: il Post Italia