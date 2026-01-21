Quella di Yatziv è stata formalizzata in modo molto rapido, e al suo posto in origine doveva esserci un ospedale pediatrico palestinese
Fonte: il Post
21 Gen 2026 • 0 commenti
Quella di Yatziv è stata formalizzata in modo molto rapido, e al suo posto in origine doveva esserci un ospedale pediatrico palestinese
