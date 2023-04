Il libro “A Long Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity” esplora la vita dei minor-attracted people (MAPs), ovvero coloro che hanno una preferenza sessuale per minori di età. Il testo cerca di sfatare i pregiudizi comuni che circondano questa comunità, che spesso vengono considerati come pericolosi e malvagi.

Il libro si basa su interviste e testimonianze di membri della comunità MAPs, evidenziando come essi siano spesso costretti a nascondersi e a subire discriminazioni e violenze. L’autore cerca di far emergere l’umanità e la dignità di queste persone, sostenendo che esse meritino rispetto e supporto.

Parlando di pesci, il testo fa riferimento a un caso giudiziario che coinvolge un membro della comunità MAPs che è stato accusato di aver preso parte alla produzione di materiale pornografico infantile. In particolare, l’accusa si basava sul fatto che egli avesse condiviso immagini di pesci su un forum online frequentato da minor-attracted people. L’autore del libro sottolinea come questa accusa sia stata del tutto infondata e come essa rappresenti un esempio del pregiudizio e della cattiva informazione che circonda questa comunità.