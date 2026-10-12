A Padova apre la Camera arbitrale islamica in conformità con i principi della Sharia.

A Padova apre la Camera arbitrale islamica. L’Ucoii prende le distanze, la procura apre un fascicolo.
La Camera arbitrale islamica, che sul suo sito si presenta come la «via alla giustizia islamica in Italia», amministra gli arbitrati «in conformità con i principi della Sharia, ossia la legge islamica». Dure reazioni anche della politica. Il presidente Omar Vanin si è difeso: «La Camera arbitrale agisce sempre e comunque nel rispetto della legge italiana»
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