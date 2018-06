A partire dal prossimo settembre, nel Regno Unito e in Irlanda McDonald’s inizierà a distribuire cannucce di carta nei suoi ristoranti al posto di quelle di plastica. Per ora la società non ha in programma di fare altrettanto in altri

The post A partire da settembre McDonald’s offrirà solo cannucce di carta nel Regno Unito e in Irlanda appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Economia