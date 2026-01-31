Alcune persone hanno cominciato a lanciare petardi e fumogeni al termine della partecipata manifestazione contro lo sgombero del centro sociale
Fonte: il Post
31 Gen 2026 • 0 commenti
