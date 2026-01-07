La città era stata conquistata dai miliziani delle RSF a ottobre e buona parte dei suoi abitanti rimasti potrebbe essere stata uccisa o arrestata
Fonte: il Post
Ad Al Fashir in Sudan mancano migliaia di persone
7 Gen 2026 • 0 commenti
