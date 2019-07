Adtech: molto rumore per nulla? [EN]

A cura di @werner58

È notorio che i servizi “gratuiti” del Web 2.0 sono finanziati quasi interamente dalla pubblicità. Ed è altrettanto noto che la possibilità per Facebook, Alphabet/Google, Twitter etc. di attirare decine di miliardi di dollari ogni anno si basa sui servizi di inserzioni personalizzate, ritenute più efficaci di una campagna indiscriminata grazie alla capacità di adattare il messaggio per ogni utente, sulla scorta dei molti dati raccolti sui loro comportamenti.

Ma ne vale davvero la pena? Secondo alcuni studi, completati recentemente alla Carnegie Mellon University e in altri rinomati atenei, parrebbe di no. La strabordante potenza di fuoco algoritmica della adtech moderna sembrerebbe valere un misero 4% in più sui ricavi, a fronte di una maggiorazione molto superiore del costo per inserzione.

— Immagine da Flickr