un sito di notizie, fatto dai commentatori

Afghanistan
Piccolo villaggio nelle montagne afghane. Immagine da Wikimedia Commons

Afghanistan: il nuovo codice penale.

14 Mar 2026 di Gattone0 commenti

Inside Over descrive il nuovo codice penale afghano, che fra le altre cose sembra reinstaurare la schiavitù. Il testo fa riferimento più volte alla distinzione fra liberi e schiavi, presente nei testi giuridici utilizzati dal legislatore talebano. Oltre a questo, il codice formalizza il principio che i crimini vadano puniti in maniera diversa a seconda della classe sociale del colpevole: il testo prevede quattro categorie, dagli studiosi del Corano alle classi basse, e i primi subiscono pene molto più lievi degli ultimi. Ovviamente anche la condizione della donna peggiora: lasciare la casa del marito senza il suo consenso, anche solo per visitare i parenti, viene punito con tre mesi di carcere, e in tutto il testo l’unica volta che le donne sono nominate in maniera uguale agli uomini è per il divieto di ballare (esteso a entrambi i sessi). In generale il codice accentra in maniera significativa il potere della Guida Suprema Hibatullah Akhundzada, che può esercitare la sua autorità in maniera discrezionale, senza il bilanciamento di altre istituzioni.

Se a colpire, per ovvi motivi, è la comparsa del termine schiavitù, il resto del quadro non è comunque meno gravido di problemi:  il nuovo codice penale spazza via principi come la presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, il divieto di detenzione arbitraria e di tortura. Consegna di fatto ai giudici un potere quasi illimitato, dove le valutazioni religiose scavalcano gli obblighi procedurali. Si rafforza così una traiettoria precisa: l’idea di un ordine che legifera partendo dall’assunto che la dignità umana non sia un diritto innato ma piuttosto una condizione concessa.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.