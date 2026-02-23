Stanno cercando di fare pressione e isolare Cuba, e anche per questo il diplomatico Mike Hammer è in Italia in questi giorni
Fonte: il Post
Agli Stati Uniti non piace che i medici cubani vengano a lavorare in Italia
23 Feb 2026 • 0 commenti
