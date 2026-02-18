Una pelletteria di Firenze con una trentina di dipendenti rischia di chiudere perché Tod’s e Prada hanno quasi cessato gli ordini
Continua a leggere: Alcune conseguenze delle inchieste sulla moda sono a scapito dei lavoratori
Fonte: il Post
Alcune conseguenze delle inchieste sulla moda sono a scapito dei lavoratori
18 Feb 2026 • 0 commenti
Una pelletteria di Firenze con una trentina di dipendenti rischia di chiudere perché Tod’s e Prada hanno quasi cessato gli ordini
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.