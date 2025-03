Alessandro Barbero: Caterina da Siena

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.

Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

Uscita speciale in occasione dell’8 Marzo con la prima lezione del ciclo di conferenze su come pensava una donna nel Medioevo; lasciando perdere le facili battute, è evidente la difficoltà di trovare fonti dell’epoca che non parlino solo di donne speciali; per questo motivo oggi il Prof. ci parlerà di Caterina da Siena. Buon ascolto.