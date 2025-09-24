un sito di notizie, fatto dai commentatori

Alessandro Barbero: Il Medioevo da noi.

24 Set 2025

Questa settimana il Prof. ci racconta il Medioevo nelle Langhe. Dal Castello di Grinzane Cavour (CN) ecco la conferenza registrata nel Settembre 2019 ad Attraverso Festival.

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.

