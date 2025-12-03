Alessandro Barbero: Il sogno nella letteratura medievale

In questo episodio registrato nel 2020 al Festival Rinascimento Culturale, il Prof. ci racconta del sogno nella letteratura medievale, incontreremo personaggi che ormai conosciamo come il sire Jean de Joinville e opere che spaziano dal Roman de la Rose, ai fabliaux, alla Divina Commedia.
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Buon ascolto & stay zen!
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.