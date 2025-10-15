Alessandro Barbero: L’epopea, le Crociate

Arrivano i primi freddi e cosa c’è di meglio di un Prof. che al Festival della Mente nel lontano 2008 racconta l’epopea delle Crociate per scaldare i nostri cuori?
Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita.
Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Raccolta non ufficiale a scopo divulgativo delle lezioni del prof. Alessandro Barbero al Festival della Mente di Sarzana, più conferenze e lezioni tratte da YouTube, curata da Fabrizio Mele.
Buon ascolto e stay zen!
