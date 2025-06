Alessandro Barbero: pensare l’Italia, Garibaldi

Lezioni e conferenze sulla Storia come non l’avete mai sentita. Il professor Alessandro Barbero racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea.

Nel terzo e ultimo episodio della trilogia del Festival della Mente di Sarzana del 2010 dedicata al pensare l’Italia, il Prof. ci racconta della vera star di tutto il Rinascimento, Giuseppe Garibaldi.

Ligure, visse quattro anni a Costantinopoli e diciotto in Sud America, fece il marinaio in Tunisia, il corsaro in Brasile e l’operaio a New York. Mazziniano, socialista e anticlericale, fu condannato a morte per cospirazione. Ebbe tre diversi nomi di guerra, “Cleombroto”, “Joseph Pane” e “Borrel”, per sfuggire alla polizia o per arruolarsi in incognito.

E’ l’unico italiano degli ultimi secoli di cui si possa dire tranquillamente che fu un grandissimo generale.

L’Italia, unificata da lui, finse di onorarlo con vie, piazze e monumenti, e ignorò tacitamente tutti i valori per cui si era battuto