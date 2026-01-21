L’arrampicatore diventato famoso per “Free Solo” vuole salire sul Taipei 101 di Taiwan, alto 508 metri, in un’operazione con molti critici
Fonte: il Post
21 Gen 2026 • 0 commenti
