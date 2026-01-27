All the president’s millions: how the Trumps are turning the presidency into riches

Il Guardian tenta una ricostruzione di alcuni degli accordi ottenuti da membri della famiglia Trump dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.
Gli esempi citati dall’articolo sono l’approvazione della costruzione di una Trump Tower a Belgrado dopo gli scontri tra magistratura e politici locali, il permesso di costruire un campo da golf in Vietnam ottenuto in tempi inusualmente rapidi, il lancio della finanziaria World Liberty con la creazione della stablecoin USD1 -usata dagli Emirati Arabi per comprare una quota di Binance, la piattaforma più importante al mondo di scambi di criptomonete, il cui fondatore era stato appena graziato da Trump e aveva perciò potuto riottenere il permesso di operare negli Stati Uniti.
I figli e il genero di Trump respingono naturalmente le accuse di approfittare della loro relazione col presidente per fare affari:
… Nothing I do has anything to do with the White House,” Eric told CNNrecently.
But Kristofer Harrison, a senior foreign policy official under President George W Bush … is among those accusing the Trumps of operating a “pay to play” system that benefits those who do business with the president’s family. Such an approach could be manipulated, he said, especially by rival powers such as China. He said: “Trump has made authoritarians’ wildest dreams come true.”
Despite allegations – denied by the White House – of conflicts of interest, no explicit quid pro quos have been proven. But the Trumps’ business interests are raising questions about convictions that have been quashed, sensitive technologies transferred, tariffs eased, alliances forged. Should any of this give the appearance of abuse of public office for private gain – commonly known as corruption – ethics experts fear it invites other rulers to do the same.
