All the president’s millions: how the Trumps are turning the presidency into riches

Il Guardian tenta una ricostruzione di alcuni degli accordi ottenuti da membri della famiglia Trump dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Gli esempi citati dall’articolo sono l’approvazione della costruzione di una Trump Tower a Belgrado dopo gli scontri tra magistratura e politici locali, il permesso di costruire un campo da golf in Vietnam ottenuto in tempi inusualmente rapidi, il lancio della finanziaria World Liberty con la creazione della stablecoin USD1 -usata dagli Emirati Arabi per comprare una quota di Binance, la piattaforma più importante al mondo di scambi di criptomonete, il cui fondatore era stato appena graziato da Trump e aveva perciò potuto riottenere il permesso di operare negli Stati Uniti.

I figli e il genero di Trump respingono naturalmente le accuse di approfittare della loro relazione col presidente per fare affari: