Diversi paesi la boicottano per la presenza di Russia e Bielorussia con bandiera e inni ufficiali, e in più ci sono problemi all’apparenza logistici
Continua a leggere: Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi ci saranno molti assenti
Fonte: il Post
Alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi ci saranno molti assenti
6 Mar 2026 • 0 commenti
Diversi paesi la boicottano per la presenza di Russia e Bielorussia con bandiera e inni ufficiali, e in più ci sono problemi all’apparenza logistici
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.