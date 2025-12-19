È stata decisiva una telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente brasiliano Lula, e la promessa che l’Italia non si metterà di traverso
Fonte: il Post
Alla fine il voto sull’accordo sul Mercosur è slittato a gennaio
19 Dic 2025 • 0 commenti
