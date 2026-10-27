Alla fine in Svezia ha vinto Elon Musk

Su Internazionale (qui link alternativo) un articolo che descrive la storia e l’epilogo delle proteste dei lavoratori verso l’azienda Tesla di Elon Musk.

Il più lungo sciopero della storia recente svedese, 1.021 giorni, non ha spinto Musk a cedere neppure alla più piccola rivendicazione sindacale. L’imprenditore sudafricano infatti ha messo in campo tutto il suo peso finanziario e politico ed ha sopportato enormi perdite economiche pur di mantenere il punto.

Il caso svedese non è un buon segnale neanche per i movimenti sindacali attivi nel resto del mondo, soprattutto quelli che intendono sfidare una multinazionale.