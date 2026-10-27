un sito di notizie, fatto dai commentatori

Immagine da Flickr.

Alla fine in Svezia ha vinto Elon Musk

27 Ott 2026 di RNiK0 commenti

Su Internazionale (qui link alternativo) un articolo che descrive la storia e l’epilogo delle proteste dei lavoratori verso l’azienda Tesla di Elon Musk.
Il più lungo sciopero della storia recente svedese, 1.021 giorni, non ha spinto Musk a cedere neppure alla più piccola rivendicazione sindacale. L’imprenditore sudafricano infatti ha messo in campo tutto il suo peso finanziario e politico ed ha sopportato enormi perdite economiche pur di mantenere il punto.

Il caso svedese non è un buon segnale neanche per i movimenti sindacali attivi nel resto del mondo, soprattutto quelli che intendono sfidare una multinazionale.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.