È da sempre il leader dell’ala sinistra del Movimento 5 Stelle e ci provava da tempo, ma per farlo ha dovuto rinnegare un po’ se stesso
Continua a leggere: Alla fine Roberto Fico è riuscito a diventare presidente della Campania
Fonte: il Post
Alla fine Roberto Fico è riuscito a diventare presidente della Campania
24 Nov 2025 • 0 commenti
È da sempre il leader dell’ala sinistra del Movimento 5 Stelle e ci provava da tempo, ma per farlo ha dovuto rinnegare un po’ se stesso
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.