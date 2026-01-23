Lo si aspettava da 12 anni ed era il primo in assoluto a livello nazionale, ma per molti è stato caotico e troppo difficile
Continua a leggere: All’attesissimo esame per guida turistica sono stati bocciati quasi tutti
Fonte: il Post
All’attesissimo esame per guida turistica sono stati bocciati quasi tutti
23 Gen 2026 • 0 commenti
Lo si aspettava da 12 anni ed era il primo in assoluto a livello nazionale, ma per molti è stato caotico e troppo difficile
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.