Alle 12 l’affluenza per il referendum è stata di poco superiore al 12 per cento

L’affluenza rilevata alle 12 per il referendum sul numero dei parlamentari è stata di poco superiore al 12 per cento (secondo i dati proveniente da 7.613 comuni su 7.903 totali). L’affluenza maggiore è per ora in Valle d’Aosta (19,49 per cento)

Fonte: il Post Italia