Fonte: il Post
Alle Paralimpiadi invernali ci sono gare in cui si guida
12 Mar 2026 • 0 commenti
Nello sci alpino da seduti gli atleti e le atlete usano il sit-ski: un monoscì messo sotto a un sedile, che c’entra a suo modo con la Formula 1
