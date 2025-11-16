Si vota domenica: in tre si contendono l’elettorato conservatore, uno più estremista dell’altro, ma almeno al primo turno la favorita è del Partito Comunista
Fonte: il Post
Alle presidenziali in Cile c’è affollamento a destra
16 Nov 2025 • 0 commenti
