Nicolas Féraud dovrà rispondere per i mancati controlli sulla sicurezza nel locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone
Fonte: il Post
Anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per l’incendio del Constellation
9 Mar 2026 • 0 commenti
