Arrival – (feat Stefano Maggiore)

3 aprile 2026
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli parla con il suo ospite, Stefano Maggiore, della colonna sonora di Arrival.
In questo nuovo episodio parliamo della colonna sonora del film Arrival composta da Jóhann Jóhannsson. Lo andiamo a fare insieme al produttore e compositore: Stefano Maggiore
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
Una novità per gli amanti del podcast: di questa puntata è stata pubblicata, come premiere, anche la versione video, sempre su Youtube.15
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