Batman 1989 – (feat Stefano Serra) – Parte 2

7 dicembre 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa seconda parte Fabio Antonelli, con l’inossidabile Stefano Serra quale ospite, continua a parlare della colonna sonora del Batman di Tim Burton
In questo secondo episodio andiamo a parlare della colonna sonora del film del 1989 diretto da Tim Burton : “Batman” e della colonna sonora di Danny Elfman con un accenno a Sherley Walker, fondamentale figura nel mondo della colonna sonora degli anni 80-90. Come ospite e coinquilino per questo episodio: Stefano Serra
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
