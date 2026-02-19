un sito di notizie, fatto dai commentatori

Berlinguer, Guttuso e la “fermezza comunista”

Berlinguer, Guttuso e la “fermezza comunista”

19 Feb 2026 di hookii0 commenti

«Perché nella sua lettera al segretario del PCI, il pittore ci tenne tanto ad aggiungere “comunista” a “fermezza”. Impossibile dirlo. Però si può fare qualche congettura»
Continua a leggere: Berlinguer, Guttuso e la “fermezza comunista”
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.