Bhookii Agosto 2021

Ogni Paese con una propria identità culturale ha, nel corso dei secoli, inevitabilmente sviluppato una propria letteratura “nazionale”, anche se magari in certi periodi storici non aveva un’unità politica.

È per esempio il caso della letteratura polacca, la cui produzione è sì prevalentemente in polacco ma non ha disdegnato il ricorso ad altre lingue (come l’yddish, l’unica lingua in cui scriveva il premio Nobel Isaac Bashevis Singer).

Il sito Poloniami ci propone una lista di 10 libri da leggere assolutamente (tradotti, forse non anche in lettone ed estone ma in italiano si trovano), che spaziano su vari generi ed epoche e che quindi possono soddisfare i gusti di tutti.

Se invece siete curiosi di leggere qualcosa dell’ultimo Premio Nobel per la Letteratura polacco, cioè Olga Tokarczuk che è stata premiata nel 2019 “per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta il superamento dei confini come una forma di vita”, potete scorrere questa carrellata abbastanza esaustiva dei suoi lavori.

Personalmente, il mio primo impatto con la letteratura polacca è stato con la serie The Witcher di Andrzej Sapkowski – che può piacere o non piacere ma è sicuramente un interessante caso di fantasy originale (l’autore attinge a piene mani dalla tradizione folcloristica dell’Est Europa e più precisamente polacca) che col tempo è diventato cross-mediale grazie ai fortunatissimi videogames e poi alla serie Netflix.

E voi, avete letto qualche altro autore polacco? O qualcosa di interessante – anche non polacco, anche non prosa – di cui sentite il bisogno di condividere con gli altri lettori?