Bhookii Dicembre 2025

Anche quest’anno il mese di Dicembre è il dedicato a tirare le somme e a fare la classifica delle migliori letture fatte.

Alcune regole chiave:

Solo libri letti per la prima volta quest’anno: vale Cent’anni di solitudine se è la prima lettura, non vale Il Compagno Don Camillo se è la 42a volta Solo libri che si è letti, non vale segnalare qualcosa che deve ancora uscire. La nuova traduzione di Tigana non vale, perché esce a metà gennaio 2026 – ma potete certamente consigliare Tigana o Il Paese delle due lune (sì, sono diventato un fan di Guy Gavriel Kay) Se volete consigliare serie in corso, almeno che abbiano già un po’ di titoli usciti; sarebbe meglio concluse, siamo ancora arrabbiati con GRR Martin… Valgono tutti i generi e tutti i formati: comics, saggi, romanzi, poesie, graphic audio, audiolibri, hardcover e samizdat. Anche le Opere Omniae, ma tenete presente che non tutti sono “lettori forti”.

A proposito di Opere Omniae, è ancora in corso la lettura di quella relativa a H. P. Lovecraft, che si concluderà questo mese (ebbene sì Omotto ce l’abbiamo fatta!). Se avete proposte per altre edizioni di #leggiamoloinsieme, magari meno impegnative, fatevi avanti!

Se non volete consigliare e volete solo ostentare (come è giusto che sia) i libri che Santa Lucia, Gesù Bambino o Babbo Natale vi hanno portato / vi porteranno, anche per voi lo spazio è a vostra disposizione, questo mese ancora più del solito non esiste Off Topic!