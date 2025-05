Bhookii Maggio 2025

Visto che il 21 Aprile 2025 Papa Francesco è tornato alla casa del Padre, è logico che a Maggio parliamo di libri scritti da papi o sui papi.

Cominciamo approfittando della pratica pagina che la Mondadori ha creato per proporre tutti i libri scritti da Bergoglio, in particolare la sua autobiografia Spera. Ovviamente ci sono stati pontefici molto più letterati del gesuita argentino, come Benedetto XVI – di cui consiglio in particolar modo Che cos’è il cristianesimo. Quasi un testamento spirituale – e Giovanni Paolo II – di cui consiglio il poco noto La bottega dell’orefice.

Ciascun Papa ha, generalmente, pubblicato libri che non fossero encicliche oppure omelie: per esempio Giovanni XXIII ha scritto il bellissimo Il giornale dell’anima e altri scritti di pietà. Anche se di solito sono più noti per alcune loro encicliche, come la celebre Rerum Novarum di Leone XIII.

In rete è talmente pieno di libri sui papi che è praticamente impossibile farne un compendio ragionato, per cui mi limiterò ad aggiungere qualche titolo che penso sia particolarmente calzante.

Comincio col suggerire Nei panni di Pietro (da cui nel 1968 è stato tratto L’uomo venuto dal Kremlino), perché Conclave ancora non l’ho letto – lo sto facendo. Suggerisco di evitare Angeli e demoni, perché Dan Brown non solo scrive male ma si vede che non si è per nulla documentato.

Spaziando di genere, passando alla fantascienza, suggerisco due titoli: Il dilemma di Benedetto XVI (che non ha nulla a che fare con Ratzinger, è un’antologia Urania) e Il padrone del mondo (romanzo più volte citato da Papa Francesco). Anche se rispetto a quest’ultimo preferisco Il racconto dell’Anticristo di Vladimir Sergeevic Solov’ëv (che è sostanzialmente la stessa cosa ma più “pulita”)

E voi ne conoscete altri? Dubito che H P Lovecraft abbia mai parlato del Papa, ma mai dire mai…