Bhookii Settembre 2022

Come ogni a Settembre milioni di studenti tornano sui banchi di scuola.

Ma per non annoiarci troppo, questo mese volevo proporre come tema la divulgazione scientifica (e non solo): cioè quei libri in cui l’autore parla in maniera competente di un determinato argomento ma lo fa in maniera tale da essere accessibile anche a chi non ha competenze approfondite.

L’esempio più lampante per me rimane la serie di libri per bambini “Zio Albert e…”, in cui l’autore Russell Stannard spiega concetti complessi – come per esempio la Relatività Ristretta – in modo talmente facile che lo riesce a comprendere anche un bambino (letteralmente, io li ho letti a 10 anni).

O in alternativa Il Mago dei numeri, che spiega come apprezzare la matematica a chi non la digerisce.

Se invece preferite un elenco di libri “più maturo”, Librinews propone 12 titoli di divulgazione scientifica più adatti a un pubblico adulto.

Come ogni mese infine vi ricordo che il tema proposto è solo un suggerimento, e che sono ben accetti contributi su qualsiasi argomento – purché letterario o comunque attinente alla lettura.