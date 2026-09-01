Bhookii Settembre 2026

Notti magiche / inseguendo il goal cantavano Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Ma la letteratura sui mondiali di calcio, quali capisaldi ci offre?

In attesa di sentire quali sono le inevitabili integrazioni e (si spera poche) correzioni di @piti, comincio con un saggio che mi è sembrato appropriato: Storie mondiali. Un secolo di calcio in 10 avventure, di Federico Buffa e Carlo Pizzigoni. Dieci avventure mitologiche dal Maracanà del 1950 alla vittoria azzurra del 1982, passando per La Mano de Dios e le Notti Magiche. Sempre di saggistica, ma più concentrato a raccontare “fatti strani”, è Storie e misteri del Mondiali di calcio di Fabio Licari.

Se invece ci spostiamo un po’ verso la memorialistica la scelta si amplia ma, limitandoci a chi è effettivamente un campione mondiale, vi propongo semplicemente 1982: Il mio mitico Mondiale di Paolo Rossi. O, se preferite, E sono stato gentile di, appunto, Claudio Gentile.

Dal momento che però è anche interessante vedere come i Mondiali finiscano dentro la narrativa, ho cercato anche qualche romanzo: Azzurro Tenebra di Giovanni Arpino (Germania ’74), La squadra spezzata di Luigi Bolognini, La partita dell’addio di Nello Governato (Germania ’30). Bonus track: I mondiali immaginari di Angelo Carotenuto, in cui l’autore immagina un bizzarro mondiale tra le nazionali più forti di tutti i tempi.

Palla al centro e buone letture!