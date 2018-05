Bianchi, frustrati e sempre più organizzati [EN]

Su suggerimento di @salsaomerengue.

Nell’Occidente dei diritti civili e della lotta al patriarcato, sta crescendo il risentimento di chi si sente spogliato di prerogative e diritti un tempo normali per il maschio bianco. Secondo un articolo di Amanda Taub per il NYT, le ideologie e i gruppi legati a questo risentimento non sono ben organizzati, ma i social media stanno permettendo di superare il maggiore ostacolo che finora gli estremisti ai margini della società hanno sempre subito: l’isolamento.

Two of modern society’s most disruptive forces — anger among many men over social changes they see as a threat, and the rise of social media upending how ideas spread and communities form — are colliding. The result is that movements like the incels are becoming at once more accessible and more extreme.

Although attacks like the one in Toronto that killed 10 people are rare, the hate being spread online is leading increasingly to threats and calls for violence. More often than not, the threats target women.