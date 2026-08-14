Bosco e paesaggio

Il bosco, come ben sanno i lettori di hookii, sta avanzando, e come conseguenza il paesaggio tradizionale delle malghe sta pian piano scomparendo: ne parla Il Dolomiti.

Nel sistema delle malghe, tradizionalmente le mandrie si spostavano fra il fondovalle in inverno e i pascoli di alta quota in estate. Le vacche appartenevano a razze tradizionali molto resistenti, che non avevano problemi a spostarsi di quota, e brucando impedivano che il bosco avanzasse: sfruttavano e creavano allo stesso tempo il proprio ecosistema, che non aveva nulla di naturale ma era, al contrario, il risultato dell’attività umana. Ora però molte attività a conduzione famigliare hanno chiuso, gli edifici delle malghe sono stati trasformati in strutture ricettive o locali per la vendita di formaggio, e l’allevamento ha cominciato ad essere gestito da aziende più grandi, basate a quote minori, e che impiegano vacche da latte molto specializzate. Pian piano quindi i pascoli vengono colonizzati prima da arbusti opportunisti come ginepro e rododendro, e poi da alberi come larici, pioppi, o salici.