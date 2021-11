Breve storia del cinema sudcoreano

Alessandro Andrea Lonardo presenta una storia minima del cinema coreano, percorso influenzato tanto dai progessi tecnici della settima arte quanto dalla storia politica travagliata della Corea prima e dopo la partizione.

Nel primo video Lonardo illustra la produzione cinematrografica da fine 1800 al 1945. La Corea all’epoca era preda di mire coloniali (Stati Uniti, Francia e Giappone), sfociate nella guerra e infine nel «trattato di pace» del 1876 col Giappone che di fatto ne sanciva lo status di colonia.

In questo clima il cinema diventa parte del tentativo di sradicare il senso di identità del popolo coreano (tanto da bandirne la lingua nele scuole) e come veicolo di consumo per le aziende coloniali (le prime sale accettavano come biglietto una «prova di acquisto» di certi beni o servizi prodotti da aziende estere).

In questo clima la produzione autoctona non poteva svilupparsi, vuoi per i divieti politici vuoi per l’assefuazione degli spettatori al gusto dei colonizzatori. Nonostante questo già era fiorente un settore di pellicole autoctone della «nuova scuola» (melodrammi su storie di amore, sesso, denaro), riscuotendo successo come metodo di evasione rispetto alla propaganda giapponese.

L’invasione statunitense del 1945 portò alla divisione delle in Corea del Nord e del Sud. Sarà una decisione del governo sudcoreano (la detassazione delle pellicole prodotte in patria) che porterà ad una rinascita del cinema; rimaneva comunque una censura, questa volta su ogni film che parlasse di conflitti economici, in chiave anticomunista.

Sarà solo con gli anni 80 che le pellicole coreane riceveranno attenzione dei critici internazionali (pellicole di «realismo sociale» che parlavano di temi come la lotta di classe e la condizione femminile). Con la compiuta democrazia del 1991 la Corea del Sud da colonia culturale diventa esportatrice con il «nuovo cinema sudcoreano»; nel 1999 Shiri di Kang Je-gyu batte il record di incassi nella penisola, detenuto fino ad allora da Titanic.

Immagine: Repubblica di Corea, Presentazione del film Parasite.