In quasi un mese di programmazione ha totalizzato quasi 69 milioni di euro, superando “Avatar” e altri film dello stesso Checco Zalone
Fonte: il Post
“Buen Camino” è diventato il film che ha incassato di più nella storia italiana
18 Gen 2026 • 0 commenti
