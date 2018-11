Carlo Calenda, il ministro del millenovecento

A cura di @tusaichi.

Keinpfusch analizza in modo critico il piano Calenda di Industria 4.0, argomentando circa la sua ridotta utilità per via dell’incapacità delle PMI italiane di adottare e impiegare sistemi datacentrici.

Chiaramente occorre fare qualcosa per le PMI italiane: sono troppo piccole. Per entrare nell’INdustria 4.0 servirebbe probabilmente qualcosa come una PMI 2.0. Fare come ha fatto il ministero dell’industria tedesco, definire quali sono gli standard e come implementare il sistema industriale, in modo da poter sopravvivere nei prossimi 15 anni, con una redditivita’ alta. Perche’ con una redditivita’ alta? Perche’ l’Italia, come la Germania, sta invecchiando, e occorre mettere da parte risorse.

C’e’ qualcosa di questa preoccupazione nel piano Calenda? No. Quello che vedo e’ un piano di detrazioni che sostengono le grandi aziende per acquistare macchinari e attrezzature moderne, senza specificare specifici programmi per il data engineering, e vede le PMI come se fossero startup, puntando sull’innovazione.