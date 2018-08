Cartone al posto del gesso, la relazione del governatore della Calabria

Su suggerimento di @Perodatrent.

Quotidiano Sanità riporta che il governatore della Calabria Mario Oliverio ha letto ai membri del suo consiglio una relazione, inviata dalle autorità ospedaliere in risposta alla notizia circolata sui giornali italiani circa l’uso di cartone per trattare fratture e lussazioni, in cui si precisa che +”i casi di pazienti i cui arti sono stati immobilizzati su cartone sono due: immobilizzazione provvisoria in cartone, radiotrasparente, tenute il tempo delle radiografie e poi subito sostituite”.