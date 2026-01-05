Continua a leggere: Centinaia di turisti, tra cui circa 80 italiani, sono bloccati nell’arcipelago di Socotra, nello Yemen, a causa della guerra civile
Fonte: il Post
Centinaia di turisti, tra cui circa 80 italiani, sono bloccati nell’arcipelago di Socotra, nello Yemen, a causa della guerra civile
5 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Centinaia di turisti, tra cui circa 80 italiani, sono bloccati nell’arcipelago di Socotra, nello Yemen, a causa della guerra civile
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.