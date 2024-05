Cento anni dall’omicidio Matteotti

Oggi è il centesimo anniversario dall’omicidio Matteotti. Andrea Gagliardi su Il Sole 24 Ore ricorda la vita del deputato e le ricorrenze istituzionali.

Il ricordo del Presidente della Camera Fontana:

«La Camera onora Giacomo Matteotti, uno dei padri della democrazia, vittima dello squadrismo fascista. Sullo scranno da cui 100 anni fapronunciò il suo ultimo discorso, è stata messa una targa. A perenne ricordo del suo sacrificio questo scranno non sarà più occupato» ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la cerimonia celebrativa in emiciclo. La richiesta di apporre una targa sullo scranno da cui Matteotti pronunciò il suo ultimo discorso, affinché non fosse più occupato, era stata avanzata in Aula tempo fa dalle opposizioni ed in primis da Avs. La presidenza della Camera si era subito mostrata aperta a valutare la proposta. Oggi l’annuncio di Fontana, che ha proseguito: «In quella seduta, egli domandò l’annullamento in blocco dell’elezione dei deputati di maggioranza, denunciando il clima di intimidazioni e violenze in cui si erano svolte le elezioni politiche del 6 aprile. Denunciò inoltre in modo dettagliato i brogli e le falsificazioni compiuti dai fascisti nei seggi elettorali di tutto il Paese. Il suo intervento fu continuamente interrotto da vivissimi rumori e proteste, come riportato dal resoconto stenografico della seduta. Matteotti sedeva in Parlamento dal 1919 in rappresentanza della sua terra, il Polesine – ha aggiunto Fontana – Si era distinto per la sua instancabile attività in Aula e nelle commissioni, soprattutto sui temi a lui più cari: la scuola, l’amministrazione, il bilancio dello Stato. Aveva a cuore in particolar modo la tutela delle classi più deboli, che voleva emancipare economicamente e culturalmente. Riteneva che questa emancipazione dovesse svolgersi con i mezzi della lotta politica democratica, nella cornice dei princìpi di libertà e dello Stato di diritto».