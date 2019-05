Che senso ha che la Polizia mostri i pestaggi di Manduria?

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Left, le riflessioni di Giulio Cavalli sulla decisione da parte della Polizia di Stato di pubblicare alcuni frammenti video delle violenze subite dal pensionato 66enne deceduto lo scorso 23 aprile nel comune pugliese di Manduria.

Cè una domanda che mi assilla da qualche giorno, io non sono un social manager ma in fondo per lavoro su internet ci devo vivere. Ero già rimasto basito di fronte alle risposte dell’account Facebook dell’Inps che ha pensato bene di prendere in giro chi chiedeva informazioni sul reddito di cittadinanza. Dicono che non ce la facesse più a sopportare le ingiurie eppure se ci pensate la differenza tra un’istituzione e un signor nessuno sta proprio tutta qui: nel rimanere istituzionali anche nelle situazioni più difficili. Se dovessi rispondere alla caterva di insulti che arriva ogni giorno, ogni buongiorno, probabilmente diventerebbe la mia professione per il tempo speso e per il fegato amaro che mi imploderebbe. Ma non sono un’istituzione, io.