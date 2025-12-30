Fu la prima donna a diventare prima ministra, dopo la morte del marito ed ex presidente, ed è stata a lungo la principale rivale politica di Sheikh Hasina
Fonte: il Post
Chi è stata Khaleda Zia, che ha fatto la storia del Bangladesh
30 Dic 2025 • 0 commenti
