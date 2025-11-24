L’amministrazione Trump l’ha presentato come proprio, ma in privato parla di «lista dei desideri dei russi»: capirlo potrebbe cambiare come andranno i negoziati
Continua a leggere: Chi ha scritto il piano per l’Ucraina?
Fonte: il Post
Chi ha scritto il piano per l’Ucraina?
24 Nov 2025 • 0 commenti
L’amministrazione Trump l’ha presentato come proprio, ma in privato parla di «lista dei desideri dei russi»: capirlo potrebbe cambiare come andranno i negoziati
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.