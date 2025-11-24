un sito di notizie, fatto dai commentatori

Chi ha scritto il piano per l’Ucraina?

24 Nov 2025 di hookii0 commenti

L’amministrazione Trump l’ha presentato come proprio, ma in privato parla di «lista dei desideri dei russi»: capirlo potrebbe cambiare come andranno i negoziati
Fonte: il Post


