I governi di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi lo hanno dichiarato per la prima volta, sulla base di un’indagine congiunta
Continua a leggere: Cinque paesi europei ora dicono pubblicamente che Navalny è stato avvelenato dalla Russia
Fonte: il Post
Cinque paesi europei ora dicono pubblicamente che Navalny è stato avvelenato dalla Russia
14 Feb 2026 • 0 commenti
I governi di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi lo hanno dichiarato per la prima volta, sulla base di un’indagine congiunta
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.