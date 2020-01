Civilization and the Complexity Trap – La Civiltà e la Trappola della Complessità

Carl O. Pabo, uno dei padri della moderna ingegneria genetica, ha lasciato la cattedra al MIT per fondare Humanity 2050, con lo scopo di affrontare i problemi chiave che affliggono le nostre società nel futuro immediato.

In questo breve articolo discute di come lo sviluppo scientifico e tecnologico abbia generato una tale complessità a livello globale da rendere incomprensibile il mondo in cui viviamo, e suggerisce alcuni passi per venirne fuori.

Democracy and capitalism, coupled with modern science, have allowed a wonderful flourishing of thought, creativity, expression, and invention. […] But we now enter a new phase in civilization when emergent complexity is creating a world that no one understands in detail. We need a wider discussion: This goes beyond a technical solution with some clever new program or device, or some new brain implant. […] Ultimately, we will need to upgrade our very methods of thought, and will need to hold complexity at a level that allows for effective mechanisms of governance. This is a call to action, worthy of our brightest minds, to help ensure a livable human future.

Il link all’articolo, in inglese